Si spara in ospedale la 75enne migliora ma resta ricoverata in terapia intensiva

Nelle ultime ore si sono registrati miglioramenti nelle condizioni di una donna di 75 anni, ricoverata in terapia intensiva dopo essersi sparata all’interno dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha suscitato grande preoccupazione tra pazienti e operatori sanitari. La donna rimane sotto stretta osservazione, mentre le sue condizioni continuano a essere monitorate dai medici.

Migliorano le condizioni della donna di 75 anni che nei giorni scorsi si è sparata all’interno dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in un episodio che aveva profondamente scosso pazienti e personale sanitario.A fornire l’aggiornamento è l’Asst Lariana, attraverso l’ufficio stampa.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Si spara in reparto al Sant’Anna: 75enne operata, si indaga sull’arma portata in ospedaleUn gesto disperato quello avvenuto ieri nel reparto di Medicina 3 dell’ospedale Sant’Anna. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Si spara con una pistola nel suo letto all’ospedale Sant’Anna di Como: grave donna di 75 anni; Choc al Sant’Anna: si spara in reparto, 75enne gravissima; Donna di 75 enne si spara nel letto d'ospedale: è grave; Como, 75enne ricoverata in ospedale si spara con una pistola: è gravissima. Si spara in ospedale: migliorano le condizioni della 75enneLa donna resta comunque ricoverata in terapia intensiva. La tragedia lunedì scorso al Sant’Anna ... laprovinciadicomo.it Donna di 75 anni si spara nel letto d’ospedale a Como: si indaga sulla provenienza dell’armaUna 75enne ha tentato di togliersi la vita, sparandosi con una pistola mentre era ricoverata nell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (Como) ... fanpage.it Ecco una illuminazione per un parcheggio che non 'spara' verso l'alto!! x.com Studente di terza media spara a scuola: 9 morti Un altro attacco armato in Turchia... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook