Si spaccia per finta agente di polizia municipale per truffare una 70enne

Una donna si è avvicinata a una signora di 70 anni fingendosi un agente della polizia municipale con l’intento di truffarla. Tuttavia, la vittima ha deciso di chiamare il 112, impedendo così alla truffatrice di portare a termine il suo piano. La donna è quindi scappata senza ottenere nulla, lasciando che l’intervento delle forze dell’ordine interrompesse il tentativo di raggiro.

Si era avvicinata a una signora settantenne, spacciandosi per agente della polizia municipale. Il raggiro però non è riuscito, dato che la vittima ha pensato bene di chiamare il 112, comportando la fuga della truffatrice. L'episodio è segnalato dal Comune di Pisa."Con fare persuasivo e insistente.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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