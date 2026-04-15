Nelle ultime ore si sono susseguite dichiarazioni e smentite riguardo alle tensioni tra il presidente degli Stati Uniti e la premier italiana. Trump avrebbe rivolto critiche alla leader italiana, mentre un commentatore ha dichiarato che le accuse avanzate da alcune forze politiche di sinistra nei confronti del presidente americano sono prive di fondamento. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, anche attraverso interventi pubblici e commenti sui social.

Lo scontro Trump-Meloni e soprattutto le critiche che il capo della Casa Bianca ha rivolto alla premier italiana dimostrano l'infondatezza delle accuse mosse per mesi dalla sinistra al presidente del Consiglio. Se n'è parlato nel corso della puntata di È sempre cartabianca andata in onda su Rete4. "Trump ha detto di non sentire Giorgia Meloni da mesi, questo smentisce la narrazione secondo cui lei prenderebbe ordini da Trump" Alessandro Sallusti interviene a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.comvVHZASCLqo — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) April 14, 2026 "Trump ha detto che non sente la Meloni da mesi. Il che smentisce la narrazione secondo la quale Meloni prenderebbe ordini da Trump.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Si scioglie come neve al sole". Trump-Meloni, Sallusti smentisce tutto

Sud Italia: 250mm di pioggia e neve che si scioglie minacciano esondazioniIl Sud Italia affronta una crisi idraulica senza precedenti mentre l’ANBI segnala la saturazione dei bacini e il rischio di esondazioni imminenti.

Famiglia nel bosco, scontro Sallusti-Bersani. “Meloni si preoccupa dei bambini”. “Fa solo propaganda”. Su La7Acceso confronto a Dimartedì, su La7, tra il giornalista Alessandro Sallusti, portavoce del Comitato Sì Riforma, e l’ex ministro Pier Luigi Bersani.

È sempre Cartabianca, Sallusti su Trump-Meloni: Come neve al soleLo scontro Trump-Meloni e soprattutto le critiche che il capo della Casa Bianca ha rivolto alla premier italiana dimostrano l'infondatezza delle ... iltempo.it

Trump-Meloni, strappo senza precedenti: cosa ha detto il presidente americano. E come ha reagito l'ITaliaLa crepa si è trasformata in frattura . Donald Donald Trump rompe il fragile equilibriocon Giorgia Meloni Meloni e scuote gli assetti ... notizie.tiscali.it