Si mette a sparare nel cuore della notte per festeggiare il suo compleanno

Nella notte appena trascorsa, a Mazzano, diversi cittadini hanno chiamato il 112 segnalando colpi e boati provenienti da un giardino privato in viale Giuseppe Garibaldi. Secondo quanto riferito, una persona avrebbe sparato con un'arma da fuoco per festeggiare il suo compleanno. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per verificare quanto accaduto e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui possibili interventi successivi o sui responsabili.

Colpi e boati hanno fatto scattare l’allarme a Mazzano, nel cuore della notte appena trascorsa: diversi cittadini hanno chiamato il 112 segnalando spari provenienti da un giardino privato in viale Giuseppe Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.🔗 Leggi su Bresciatoday.it [Multi-SUB] They Chose the Adopted Daughter—Then Their Real Daughter Came Back for Revenge Notizie correlate Quelli "della marmotta" non si fermano: due esplosioni nel cuore della notteQuattro giorni dopo i fermi eseguiti nel Foggiano, un'altra "batteria" in azione in pieno centro. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Si mette a sparare nel cuore della notte per festeggiare il suo compleanno - BresciaToday; Napoli, ucciso per errore a 20 anni: la verità sulla notte di camorra in cui è morto Fabio Ascione; Ruba la pistola ad un carabiniere e spara in aria, automobilista preso dal panico provoca un incidente; Capezzone: i torti e le ragioni di Donald Trump. Si mette a sparare per un tamponamento: arrestato a San SeveroHo sparato per difendermi, non certo per uccidere o ferire: visto quant’ero vicino avrei potuto tranquillamente farlo. Ha confessato e ottenuto gli arresti domiciliari Antonio Pasquale Anastasio, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Quando il tramonto mette in risalto la bellezza della tamerice - facebook.com facebook Unità di Rete, il ritardo nell'attivazione mette Cotral in difficoltà: la Regione studia nuove assunzioni ift.tt/wTc2tXb x.com