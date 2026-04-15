Sfida musicale | 30 testi iconici per testare la tua memoria

È stata lanciata una nuova sfida dedicata agli appassionati di musica, che consiste nel completare trenta testi di canzoni considerate iconiche. La prova si rivolge a chi ha una buona memoria musicale e desidera mettere alla prova le proprie conoscenze. La sfida, di tipo testuale, invita i partecipanti a ricordare e riprodurre le parole di brani molto noti.

Una sfida testuale che mette a dura prova la memoria musicale dei più accaniti collezionisti di note è appena stata lanciata, proponendo trenta brani iconici da completare. La nuova selezione si concentra su una lista ristretta di leggende della musica, tra cui i Beatles, i Queen e gli Aerosmith, richiedendo ai partecipanti di ricostruire frammenti di testi privi di parole chiave. Il test si presenta come la quarta parte di un percorso più ampio dedicato agli appassionati più accaniti. Chi ha già affrontato le prime tre fasi può ancora recuperarle per mettersi alla prova con le sfide precedenti. Questa nuova iterazione spazia attraverso diverse epoche e generi, includendo nomi del calibro di Dolly Parton, Radiohead, ABBA, Britney Spears e Kate Bush.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida musicale: 30 testi iconici per testare la tua memoria Omaggio ai Coldplay: al Miles Davis jazz club viaggio musicale tra i brani più iconici della band britannicaLe atmosfere emozionanti e le melodie indimenticabili dei Coldplay arrivano al Miles Jazz Club in una veste tutta nuova, elegante e coinvolgente. Parco Museo Minerario. Nasce la Rete . Musicale della MemoriaNomina del Comitato Tecnico Scientifico e promozione della Rete Musicale della Memoria Mineraria dell’Amiata.