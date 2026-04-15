Servizio scolastico appena sufficiente gli studenti chiedono più corse e nuovi orari

Gli studenti hanno chiesto un miglioramento del servizio scolastico, segnalando che attualmente le corse sono considerate appena sufficienti. In risposta, sono stati proposti interventi come l’aumento delle corse nelle fasce orarie più critiche, tra le 7:00 e le 8:00 e tra le 13:00 e le 14:30, oltre a una revisione degli orari e dei tempi di percorrenza. È stata anche annunciata la creazione di un tavolo permanente di monitoraggio per seguire la situazione.

Potenziamento delle corse nelle fasce più critiche (7:00-8:00 e 13:00-14:30), revisione degli orari e dei tempi di percorrenza, istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio. Sono stati questi i temi più importanti affrontati durante il primo incontro del tavolo di lavoro dedicato al.🔗 Leggi su Modenatoday.it Furti e auto danneggiate alla Cittadella universitaria: gli studenti chiedono più controlliIl fenomeno, descritto come ricorrente, soprattutto nelle ultime settimane, sta generando preoccupazione tra chi frequenta quotidianamente la...