Sergio Bernal trasporta il pubblico nel cuore pulsante della danza spagnola con lo spettacolo ' Una Noche'

Sul palco del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, uno spettacolo di danza spagnola intitolato 'Una Noche' porta in scena una performance caratterizzata da energia e passione. Lo spettacolo viene interpretato da un artista noto per il suo talento e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. La serata promette di trasmettere le atmosfere vivaci e intense tipiche della tradizione iberica.

Un’ondata di energia e passione iberica è pronta a invadere il palcoscenico del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara. Sabato 18 alle 20.30, Sergio Bernal trasporterà il pubblico nel cuore pulsante della danza spagnola con lo spettacolo ‘Una Noche’. Danzatore di caratura internazionale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Il Re del Flamenco a Carpi, Sergio Bernal chiude la stagione della danzaC'è la danza classica, con la sua eleganza, e c'è il flamenco, con tutta la sua forza, nello spettacolo che il ballerino spagnolo Sergio Bernal porta... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Re del Flamenco a Carpi, Sergio Bernal chiude la stagione della danza; Una noche con Sergio Bernal; Sergio Bernal chiude la stagione della danza a Carpi; Milano, Teatro Arcimboldi – Les Étoiles. Stories, Sergio Bernal - Effetto Flamenco. VIDEOApprocciatosi al mondo della danza sin dalla giovane età, Sergio Bernal con le sue tournée ha raggiunto anche l'Italia, che gli ha assegnato il Premio Danza&Danza come miglior ballerino dell'anno 2023 ... tg24.sky.it La star della danza Sergio Bernal a Bologna con 'SeR'La cultura iberica e lo spirito gitano sono al centro di SeR, lo spettacolo di e con Sergio Bernal in scena il 20 e 21 marzo alle 20.30 al Nouveau per la stagione di danza del Teatro Comunale di ... ansa.it 'Una noche con Sergio Bernal', il re del Flamenco a Ferrara. Lo spettacolo sabato 18 aprile al Teatro Comunale Claudio Abbado #ANSA x.com +++ UNA NOCHE CON SERGIO BERNAL CHIUDE LA STAGIONE DI DANZA AL COMUNALE +++ Venerdì 17 aprile, alle 21, il ballerino madrileno, considerato il re del flamenco, propone vertiginosi assoli e raffinati pas de deux e pas de trois, con interventi m - facebook.com facebook