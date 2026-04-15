Serata Ramino + Scala 40 + Burraco da Empiria

Nella serata organizzata presso il locale Empiria, sono previsti giochi di ramino, scala 40 e burraco. I partecipanti potranno scegliere con chi giocare, mentre gli organizzatori decideranno le modalità di abbinamento. L'evento mira a offrire un'occasione di svago tra carte, risate e nuove sfide sui tavoli. È aperto a chi desidera mettersi in gioco, sia esperto che principiante.

SERATA RAMINO + SCALA 40 + BURRACOVieni con chi vuoi.ma con chi giochi lo decidiamo noi.Una serata diversa dal solito, tra carte, risate e nuove combinazioni al tavoloChe tu sia un pro del Burraco o uno stratega della Scala 40. preparati a cambiare partner e sfidare tutti.Venerdì 17 AprileOre 20.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Ramino e Scala 40: analogie e differenzeTempo di lettura: 4 minutiNel panorama dei giochi di carte più diffusi in Italia, Ramino e Scala 40 occupano un posto di assoluto rilievo grazie a... Psycho Vandals – live da EmpiriaHard Rock Punk direttamente da Savona!I Psycho Vandals tornano in tour con tutta la loro potenza: un power trio esplosivo, oltre 200 concerti in...