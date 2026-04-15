Senigallia è una terra di confine. Tra terra e mare, per la precisione quel Mare Adriatico che è stato nella storia uno spazio di delimitazione tra due polmoni della civiltà europea, Italia e Balcani; tra le province di Pesaro-Urbino e Ancona sul piano amministrativo, ma più strutturalmente tra l’Italia dei dialetti di origine gallica e quella delle parlate medio-italiche, a testimonianza di un antico retaggio di dominazioni e crocevia di popoli; soprattutto, tra storia e modernità, tra presente e passato. Senigallia, che Niccolò Machiavelli, raccontando le gesta del Duca Valentino, descriveva come una città che “da questa radice de’ monti...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “Senigallia, luce dell’Adriatico”: la storia di una città marchigiana è anche quella di tutta Italia

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