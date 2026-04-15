Sempre meno ghiacciai la drammatica situazione del 2025 fotografata dall' ateneo di Pisa

Nel 2025, i ghiacciai di tutto il mondo hanno continuato a ridursi rapidamente, con una perdita di massa significativa rispetto agli anni precedenti. L'ateneo di Pisa ha pubblicato un rapporto che fotografa questa situazione, evidenziando come il fenomeno sia in costante accelerazione. I dati raccolti mostrano che la quantità di ghiaccio sciolto continua a crescere, contribuendo al progressivo assottigliamento delle masse glaciali in molte regioni.

Pisa, 15 aprile 2026 - Nel 2025 i ghiacciai del pianeta hanno continuato a perdere massa a un ritmo estremamente elevato. È quanto emerge da un nuovo studio coordinato dal World Glacier Monitoring Service (WGMS), al quale ha contribuito anche l’Università di Pisa con il professor Carlo Baroni del Dipartimento di Scienze della Terra, in qualità di corrispondente italiano del WGMS. Secondo i dati dello studio pubblicato sulla rivista internazionale Climate Chronicles di Nature Reviews Earth & Environment e nel Rapporto sullo Stato del Clima in Europa 2025 (Copernicus Climate Change Service e Organizzazione Meteorologica Mondiale), nell’anno...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sempre meno ghiacciai, la drammatica situazione del 2025 fotografata dall'ateneo di Pisa Notizie correlate Da Verona a Gaza, la testimonianza dall’ospedale Al-Shifa del prof. Veraldi: «Situazione drammatica, manca tutto»Gian Franco Veraldi, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia vascolare dell'Aoui Verona, è da circa un mese impegnato in una missione... Gallipoli al voto: situazione fotografata dal sondaggio Winpoll prima del Terzo PoloResa nota l’indagine compiuta nella prima metà di febbraio su un campione di circa 2 mila cittadini, ma solo in 600 hanno espresso il parere su... Altri aggiornamenti Sempre meno ghiacciai, la drammatica situazione del 2025 fotografata dall'ateneo di PisaNell’anno idrologico 2025, i ghiacciai della Terra hanno registrato una perdita netta di massa pari a circa 408 giga-tonnellate, equivalenti a un innalzamento del livello del mare di circa 1,1 millime ... lanazione.it Studiosi toscani sorvegliano i ghiacciaiPISA: L'università di Pisa ha monitorato la situazione in Italia nell'ambito dello studio internazionale coordinato dal World Glacier Monitoring Service ... toscanamedianews.it