Da Verona a Gaza la testimonianza dall’ospedale Al-Shifa del prof Veraldi | Situazione drammatica manca tutto

Da Gaza, il professor Gian Franco Veraldi racconta una realtà difficile. Dopo un mese all’ospedale Al-Shifa, il chirurgo vascolare di Verona parla di una situazione drammatica, con scorte di medicine e materiali ormai quasi esaurite. La sua testimonianza mette in luce le condizioni critiche in cui operano i medici e le tante persone in attesa di aiuto. La missione umanitaria sta per concludersi, ma la crisi continua a colpire duramente la città di Gaza.

Gian Franco Veraldi, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia vascolare dell'Aoui Verona, è da circa un mese impegnato in una missione umanitaria medica Si avvia alla conclusione la missione umanitaria del professor Gian Franco Veraldi, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia vascolare dell'Aoui Verona, impegnato da un mese presso l'ospedale Al-Shifa nella città di Gaza. Partito l'11 gennaio con Palmed Europe, organizzazione non governativa affiliata all'Organizzazione mondiale della sanità, il chirurgo rientrerà in Italia il 12 febbraio, dopo settimane di lavoro in un contesto che definisce tra i più difficili della sua carriera.

