Negli ultimi anni, il numero di incidenti sulle strade urbane è aumentato. Dopo un calo durato diversi anni, nel 2016 si è registrato un nuovo picco, e i dati più recenti segnalano che la tendenza al rialzo continua. Le città sono più a rischio di quanto si pensi, e la situazione richiede attenzione.

di Antonia Casini Nel 2008 ci fu il picco, poi una lenta discesa fino al 2016 anno negativo per gli incidenti. Il Covid ha ridotto tantissimo gli scontri che, mano a mano, stanno tornando a livelli pre pandemia. Sono i dati illustrati durante il convegno organizzato da Automobile Club Pisa sulla Mobilità sostenibile: ambiente, sicurezza ed educazione stradale, in collaborazione con il Forum del Terzo settore, che si è tenuto nella sala riunioni della sede Aci a Cisanello. Diversi gli interventi con l’assessore Massimo Dringoli, il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, il provveditore Andrea Simonetti, Verter Tursi per il Forum e i rappresentanti di Aci: il presidente Leonardo Acquaviva e il commissario straordinario Aci Tullio Del Sette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crescono gli incidenti. Strade urbane più a rischio

In Emilia Romagna nel 2024 si sono registrati 273 decessi legati a incidenti stradali, confermando la regione tra le più pericolose d'Italia.

