Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Pinasca non è stata avvertita dalla popolazione

Da torinotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, i sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 1.6 nel Torinese. L’ipocentro si trova a circa tre chilometri a nord-est di Pinasca. La popolazione non ha avvertito il terremoto e non sono stati segnalati danni o conseguenze.

Una scossa terremoto di magnitudo 1.6 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, con ipocentro a tre chilometri a nord-est dell'abitato di Pinasca. Non è stata avvertita dalla popolazione, forse.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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