Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Pinasca non è stata avvertita dalla popolazione

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, i sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 1.6 nel Torinese. L’ipocentro si trova a circa tre chilometri a nord-est di Pinasca. La popolazione non ha avvertito il terremoto e non sono stati segnalati danni o conseguenze.

Una scossa terremoto di magnitudo 1.6 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, con ipocentro a tre chilometri a nord-est dell'abitato di Pinasca. Non è stata avvertita dalla popolazione, forse.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Coazze, non è stata avvertita dalla popolazione Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Rubiana, non è stata avvertita dalla popolazione Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina; Terremoto nel pisano: scossa di magnitudo 3; Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4; Terremoto in Puglia: scossa di magnitudo 3.2 nel Foggiano. Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.7 a Valledolmo (PA) nella regione Sicilia, dati in tempo realeUna scossa di terremoto di magnitudo 2.7 si è verificata alle ore 17:16:55 del 15 aprile 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Valledolmo (PA) nella ... inmeteo.net Terremoto oggi in Sicilia: scossa al largo di SiracusaUna scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 13,37 in Sicilia. La scossa di magnitudo ML 2.6, ha avuto come epicentro il tratto di mare antistante la Costa Siracusana, in una zona caratterizza ... quotidianodiragusa.it L'Italia inventò le norme antisismiche mondiali nel 1909. Lo fece quattro mesi dopo che un terremoto aveva cancellato due città. Era il 28 dicembre 1908, ore 5:20 del mattino. Messina dormiva ancora. In 37 secondi, una scossa di magnitudo 7,1 radeva al suol facebook La notte del #6aprile di 17anni fa una scossa di magnitudo 5.9 colpì L'Aquila e l'Abruzzo, portando morte e distruzione. Nelle 48ore successive furono quasi 11mila gli uomini e le donne del Sistema di #ProtezioneCivile operativi per portare aiuto a chi aveva p x.com