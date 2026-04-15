Recentemente si è verificato uno scontro tra l’ex presidente degli Stati Uniti e la premier italiana, con i media italiani che hanno commentato la vicenda. Un articolo di Repubblica ha descritto la situazione come molto negativa, utilizzando un linguaggio che suggerisce un forte pessimismo. La redazione del quotidiano sembra aver accolto con grande enfasi le tensioni tra le due figure politiche.

In redazione a Repubblica sembrano aver accolto lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni con un misto di entusiasmo e terrorismo psicologico. E in fondo, considerando da dove proviene la predica, i due atteggiamenti combaciano alla perfezione. Il quotidiano diretto da Mario Orfeo affida "l'analisi" della vicenda a pagina 2 a Francesco Bei, e i toni sono apocalittici già a partire dal titolo: "Il ponte è crollato", con la premier "vittima del suo camaleontismo". Di fatto, una posizione più vicina a quella di Giuseppe Conte che alle parole di Elly Schlein. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47284253 La riflessione parte col botto: secondo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Scontro Trump-Meloni, le traveggole di Repubblica: "Mai così in basso nemmeno a Sigonella"

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