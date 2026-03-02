Rafael Leao si è distinto nella partita tra Milan e Cremonese, contribuendo alla vittoria dei rossoneri. Durante l’incontro ha dimostrato segnali importanti, andando oltre i gol sbagliati e mostrando una presenza significativa in campo. La sua performance ha coinvolto diverse azioni che hanno influenzato il corso della partita, rendendolo uno dei protagonisti principali del match.

Cremonese-Milan 0-2, i rossoneri vincono una partita molto importante per quanto riguarda la classifica. Con il pareggio tra Juventus e Roma della serata, il Diavolo ha 9 punti di vantaggio sul quinto posto al momento occupato dal Como di Fabregas. L'Inter resta a dieci punti di distanza con la speranza di riaprire almeno un minimo la corsa Scudetto con una vittoria nel derby di domenica sera. Il Milan ha vinto contro la squadra di Nicola con due gol nel finale di Pavlovic e Leao, ma il Diavolo aveva creato molto, specialmente nella seconda parte del primo tempo. Un paio di occasioni d'oro sui piedi di Leao che le ha sprecate prima di trovare il gol finale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leao: più dei gol sbagliati. Contro la Cremonese due segnali importantissimi per il Milan

Cremonese-Milan 0-2, in gol Pavlovic e LeaoIl Milan si impone per 2-0 sulla Cremonese, nell’anticipo di mezzogiorno della 27esima giornata di Serie A.

Il Milan si sveglia all’89’ e batte 2-0 la Cremonese con il gol di Pavlovic e LeaoPartita complicatissima per l’undici di Allegri allo Zini, con i rossoneri che faticano a trovare spazi nella difesa grigiorossa.

