Un gruppo di ricercatori inglesi ha condotto un test sulle intelligenze artificiali utilizzate per le scommesse sul calcio. I risultati mostrano che i modelli più avanzati non sono riusciti a prevedere correttamente gli esiti delle partite, portando alla perdita totale dei fondi simulati durante l’esperimento. Lo studio mette in discussione l’affidabilità delle AI in questo settore e solleva dubbi sulla loro efficacia nelle previsioni sportive.

Un esperimento condotto da un gruppo di ricercatori inglesi ha dimostrato l’incapacità delle principali intelligenze artificiali di gestire la complessità predittiva del calcio, portando i modelli più avanzati alla perdita totale dei fondi simulati. Utilizzando i dati della stagione 2023 della Premier League, i test hanno messo in luce come le tecnologie di OpenAI, Anthropic, Google e XAI non siano in grado di superare le capacità analitiche umane nel prevedere gli esiti sportivi e generare profitti attraverso scommesse basate su statistiche storiche. L’architettura dell’esperimento: trasformare il calcio in dati digitali. Per mettere alla prova la capacità logica dei sistemi di calcolo, i ricercatori hanno dovuto prima tradurre la realtà del campo in una struttura leggibile dalle macchine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scommesse calcio: il fallimento totale delle AI nei test sulla Premier

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