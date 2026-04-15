Sciacca trionfa all’aerobica | oro e sogni di gloria verso Genova

La squadra di ginnastica aerobica di Sciacca ha ottenuto un risultato importante a Pomigliano d’Arco, qualificandosi per le finali nazionali. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie regioni e si è conclusa con una vittoria per la Discobolo Sciacca, che ha conquistato un oro. L’evento rappresenta un passo avanti nel percorso della squadra verso le prossime tappe, tra cui le finali nazionali in programma a Genova.

La ginnastica aerobica siciliana trova una conferma di prestigio a Pomigliano d’Arco, dove la Discobolo Sciacca ha segnato un passaggio fondamentale nel percorso verso le finali nazionali. Durante gli interregionali Gold, la società guidata da Pippo Simone Vullo e dal team tecnico composto da Marinella Riggio e Tiziana Maniscalco ha dimostrato una competitività che proietta il gruppo direttamente verso l’appuntamento di Genova previsto per maggio. L’eccellenza dei talenti saccensi tra medaglie e qualifiche. Il successo della delegazione di Sciacca si è manifestato con intensità in diverse categorie, evidenziando una struttura tecnica capace di gestire sia le nuove promesse che i gruppi più esperti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sciacca trionfa all’aerobica: oro e sogni di gloria verso Genova Ginnastica aerobica, la Discobolo Sciacca brilla agli interregionali e guarda alle finaliLa Discobolo Sciacca si conferma tra le protagoniste della ginnastica aerobica nazionale agli interregionali Gold disputati a Pomigliano d’Arco,... Leggi anche: Il paradosso del Milan: addio sogni di gloria e l’obbligo di blindare l’oro della Champions