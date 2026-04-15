Schlein prova da leader

La segretaria del partito democratico ha annunciato una presa di posizione ferma e decisa, con l’obiettivo di ridefinire il ruolo e le funzioni delle istituzioni. La sua strategia si distingue per un approccio ponderato e deciso, lontano da decisioni affrettate. La sua comunicazione si rivolge a tutti i membri del partito, proponendo una nuova linea di azione e un rafforzamento della presenza istituzionale.

Il “carpe diem” continua a ripetersi nella testa mentre le agenzie battono l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni.Elly Schleinè in Aula, si sente come uno degli studenti dell’Attimo fuggente, vorrebbe mettersi in piedi sullo scranno ma si accontenta di prendere la parola: “Niente minacce né al nostro Paese, né al nostro governo“. E’ con questo “Nostro“, pronunciato forse per la prima volta nel doppio e insolito accostamento, che la segretaria dem coglie alle spalle l’aula di Montecitorio nel segno della più sana tradizione del Pd. L’adrenalina era folgorante in quei primi minuti successivi all’affondo trumpiano, nell’attesa di vedere chi sarebbe stato il primo dell’opposizione a reagire e come.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schlein, prova da leader Schlein prova a battere Meloni ma succede l'incredibile! Notizie correlate Conte e Schlein da +Europa. Il leader M5S: “Primarie? Prima il programma, subito dopo il leader del campo largo”Roma – Prima uno e poi l’altra: Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono arrivati separatamente all’evento “Tutta l’Europa che manca”, organizzato da... Tre anni di Schlein da leader del Pd: da 0 a 10 che voto le date?[{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"0","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"1","index":1},{"image":{"mediaId":n... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Schlein: Sì al tavolo per un programma del centrosinistra. Meloni chiarisca i rapporti fra FdI e i Senese; Conte: Primarie siano aperte anche ai non iscritti ai partiti. Schlein: No a dibattiti politicisti; Piazza per la pace, Conte dice sì a Schlein: l'asse Pd-M5s prova a ricompattarsi, ma resta il nodo delle primarie; Conte-Schlein si scaldano: Ma nel campo progressista non deciderà la premier. Schlein difende il governo: «Non si attacca l’Italia». Poi il colloquio con ConteROMA Offrire piena solidarietà alla premier o mantenere, anche solo in parte, le distanze: è questo il dilemma che scuote le opposizioni non appena la notizia - riportata ... ilmessaggero.it Trump attacca Meloni, Sinistra si spacca | Schlein solidarietà a Giorgia, Conte e Renzi contro la PremierTrump attacca Meloni, la reazione schizofrenica della Sinistra: Schlein e Calenda con la Premier, critiche da Conte e Renzi. Cos'è successo ... ilsussidiario.net DICHIARAZIONE DI LUCIO MALAN SU ANTISEMITISMO NEL PD . "Schlein chiarisca su linea antisemita nel Pd". "Ora abbiamo anche una esplicita richiesta di annientamento dello Stato di Israele da parte di un dirigente locale del partito democratico: Mic facebook Linea Schlein e linea Conte. È più di sinistra talvolta difendere Meloni o attaccarla sempre (di V. Coletti) x.com