Il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di scarcerare un noto imprenditore di Caserta, che aveva accumulato 9 anni di condanne. La decisione è arrivata dopo aver accolto le argomentazioni dell’avvocato di fiducia dell'imprenditore. La notizia è stata confermata ufficialmente dall’ufficio giudiziario, senza ulteriori dettagli sul procedimento in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato il noto imprenditore S. M., 65 anni di Caserta, a cui erano state inflitte una serie di condanne definitive per una moltitudine di reati tra cui: contraffazioni di marchi di lusso, ricettazioni, etc. In particolare S. M. era detenuto nel Carcere di Arienzo da circa un anno per un cumumlo di condanne definitive per una moltitudine di reati che ammontava ad anni 8 e mesi 4 di reclusione in carcere. Il Magistrato di Sorveglianza, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha disposto il differimento dell’esecuzione, scarcerando S.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scarcerato noto imprenditore di Caserta: aveva accumulato 9 anni di condanne

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