Sbagliano l’allattamento bebè soffoca | danni gravi Équipe di medici nei guai

Un neonato di appena quattro giorni è stato portato al reparto di neonatologia e pediatria di un ospedale toscano, dopo aver avuto problemi di ittero e ipernatriemia, condizioni legate a un’elevata presenza di sodio nel sangue. Secondo quanto riferito, il bambino avrebbe sofferto di un episodio di soffocamento durante l’allattamento, che ha provocato danni gravi. L’intera équipe medica coinvolta è ora sotto inchiesta.

Firenze, 15 aprile 2026 – Si sono presentati al reparto di neonatologia e pediatria dell’ ospedale Torregalli con il loro bambino nato da appena quattro giorni e affetto da ittero e ipernatriemia (causata da un’elevata concentrazione di sodio nel sangue ). Il bebè doveva essere sottoposto a una visita di controllo e ad alcune terapie specialistiche. Ma qualcosa nelle manovre di allattamento, eseguite prima dei trattamenti, va storto e per i due genitori ha inizio l’incubo: il piccolo soffoca a causa del latte somministrato, che gli ostruisce le condotte aeree. Va in arresto cardiocircolatorio, con conseguenti ipossia e ischemia cerebrali. Tutto per svariati minuti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sbagliano l’allattamento, bebè soffoca: danni gravi. Équipe di medici nei guai Notizie correlate Teverola, sequestrato autolavaggio per gravi violazioni ambientali: nei guai il titolareBlitz dei Carabinieri Forestale e della Polizia Locale a Teverola, dove è stata sequestrata un’intera attività di autolavaggio per gravi violazioni... Incendio a La Maddalena: fiamme nei giardini, soccorsi evitano danni graviUn principio di incendio si è sviluppato nel pomeriggio del 3 aprile 2026 all’interno dei giardini dell’Ammiragliato a La Maddalena. Altri aggiornamenti Sbagliano l’allattamento, bebè soffoca: danni gravi. Équipe di medici nei guaiIl neonato è andato in arresto cardiocircolatorio: funzioni vitali compromesse. La procura chiede il processo per sei persone. La famiglia vuole verità ... lanazione.it Un nuovo sensore hi-tech può aiutare le neo-mamme a sapere quanto latte sta poppando il bebèL'allattamento al seno è riconosciuto come una pratica fondamentale per la salute del bambino e della madre, ma nella realtà quotidiana può rivelarsi complesso da gestire. Nei primi mesi dopo la ... fanpage.it