Teverola sequestrato autolavaggio per gravi violazioni ambientali | nei guai il titolare

A Teverola, i Carabinieri Forestale e la Polizia Locale hanno posto sotto sequestro un autolavaggio a causa di violazioni ambientali accertate. L’operazione è stata condotta nel corso di un blitz che ha portato al sequestro dell’intera attività. Il titolare dell’autolavaggio è stato coinvolto in questa misura.

Blitz dei Carabinieri Forestale e della Polizia Locale a Teverola, dove è stata sequestrata un’intera attività di autolavaggio per gravi violazioni ambientali. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, con il supporto della Polizia Locale. Nel corso dei controlli è emerso che le acque reflue prodotte dall’impianto, classificate come rifiuti liquidi, erano state accumulate in una vasca di contenimento e lasciate sul posto per oltre un anno, ben oltre i limiti previsti dalla normativa sul deposito temporaneo. Non solo. I militari hanno accertato anche la presenza di un contenitore colmo di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, stoccati in maniera irregolare e miscelati tra loro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Teverola, sequestrato autolavaggio per gravi violazioni ambientali: nei guai il titolare Articoli correlati Gravi violazioni ambientali: sequestrato il parco acquatico EtnalandSi è conclusa ieri un'attività di indagine in materia ambientale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, che ha portato al sequestro... Etnaland sequestrato per violazioni ambientali, sigilli al parco acquaticoEtnaland, uno dei più importanti parchi acquatici della Sicilia, è stato chiuso dalle autorità a causa di alcune violazioni... Una selezione di notizie su Teverola sequestrato autolavaggio per... Discussioni sull' argomento Scarico acque reflue e rifiuti sequestrato cantiere navale. Blitz dei Carabinieri Forestali a Teverola: sequestrato autolavaggio per gravi violazioni ambientali. Rifiuti accumulati da oltre un annoL’attività, situata nel comune di Teverola (CE), è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri Forestali di Marcianise insieme alla Polizia Locale. Il titolare è stato denunciato per gestione illecita ... casertaweb.com Teverola, sequestrato autolavaggio per violazioni ambientali: denunciato il titolareUn autolavaggio è stato sequestrato a Teverola, in provincia di Caserta, a seguito di un controllo congiunto dei Carabinieri Forestali di Marcianise e ... cronachedellacampania.it