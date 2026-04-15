Sassuolo-Como venerdì 17 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 17 aprile 2026 alle 18:30 si disputa al Mapei Stadium la partita tra Sassuolo e Como, valida per la 33esima giornata di Serie A. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La sfida rappresenta uno degli incontri che chiudono la settimana di campionato in questa stagione.

La 33esima giornata di Serie A prende il via con la sfida di venerdì pomeriggio tra Sassuolo e Como al Mapei. I lariani vogliono subito dimenticare il ko contro l’Inter e riprendere a marciare nella corsa al quarto posto, che ora dista due punti. La squadra di Cesc Fabregas é tornata a perdere dopo oltre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sassuolo-Como (venerdì 17 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Leggi anche: Fortuna Dusseldorf-Holstein Kiel (venerdì 10 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SASSUOLO-COMO: prelazione a prezzi ridotti per gli abbonati, vendita libera dal 10/4; Sassuolo-Como | Info Settore Ospiti; Probabili formazioni Sassuolo-Como: chi gioca titolare e le ultime su Volpato, Berardi, Laurienté, Nico Paz, Douvikas e Da Cunha; Sassuolo-Como (venerdì 17/4, ore 18.30). Sassuolo-Como, Fabregas: Stiamo costruendo un'idea. Continuare a spingereA due giorni da Sassuolo-Como, Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa: Continuiamo a spingere, speriamo di arrivare più in alto possibile. Sugli avversari del prossimo turno di campionato: ... sport.sky.it Como, Fabregas: Con il ds parliamo spesso di Koné del SassuoloA due giorni dalla sfida con i neroverdi, l'allenatore spagnolo ha parlato anche di mercato in conferenza stampa ... calciomercato.com Cesc Fabregas, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Sassuolo-Como, è tornato a parlare del match con l'Inter A suo avviso la squadra non ha difeso male nel match perso 3-4 in rimonta. Ha pagato qualche svista sui piazzati, dovuta an facebook Sarà Francesco Fourneau di Roma 1 dirigere #SassuoloComo, 33^ giornata di #SerieAEnilive Scopri di più sulla designazione #ForzaSasol x.com