Romagnoli-Lazio addio vicino | il difensore pronto a salutare | CM

La possibile cessione di Romagnoli rappresenta un passo importante nella strategia di rinnovamento della Lazio. La situazione in casa biancoceleste rimane in evoluzione, con il club che valuta attentamente le prossime mosse per riorganizzare la rosa. L’addio del difensore si inserisce in un contesto di cambiamenti che potrebbero influenzare il futuro della squadra e il progetto tecnico.

Continua ad essere delicata la situazione in casa Lazio con il club biancoceleste che appare pronto a proseguire nella sua opera di rivoluzione della rosa. A partire, questa volta, sarà Alessio Romagnoli con il difensore classe 1995 pronto a dire addio alla squadra capitolina raggiungendo Roberto Mancini in Qatar andando a guadagnare più di 6 milioni di euro all’anno. Romagnoli pronto a dire addio alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo gli addii di Castellanos e Guendouzi, con Nuno Tavares pronto a salutare la capitale, la Lazio si appresta a dire addio ad un altro calciatore importante della propria rosa, Alessio Romagnoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

