A Saronno, la gestione dei servizi pubblici ha subito un cambiamento significativo con il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Saronno Servizi. Questa modifica ha segnato una svolta nella gestione dell’azienda, che si occupa di diversi servizi per la comunità. La riorganizzazione ha portato a un nuovo assetto amministrativo, aprendo la strada a possibili sviluppi futuri nel settore pubblico locale.

La gestione dei servizi pubblici a Saronno ha raggiunto un punto di svolta con il passaggio di consegne del Consiglio di amministrazione di Saronno Servizi S.p.A., segnando la fine di un quinquennio cruciale per l'azienda partecipata al 98% dal Comune. La lista civica Saronno Civica ha tracciato un bilancio dettagliato della gestione guidata da Insinnamo, evidenziando come la società sia passata da una fase di profonda crisi finanziaria a un modello di impresa multi-service capace di competere s .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saronno Servizi: la svolta che ha trasformato una crisi in un modello

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