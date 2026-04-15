A Sanremo, i consiglieri Antonino Consiglio ed Elisa Balestra del gruppo Fratelli d’Italia hanno presentato un’interpellanza riguardante il nuovo Comando di Polizia Municipale. La loro richiesta evidenzia i problemi riscontrati nel Lotto 2 dell’edificio, sollevando preoccupazioni sulla possibilità che la sede possa risultare inutilizzabile una volta completata. La questione riguarda la funzionalità e l’efficienza dell’intervento di edilizia pubblica appena avviato.

I consiglieri Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, appartenenti al gruppo Fratelli d’Italia, hanno presentato un’interpellanza per segnalare i gravi problemi legati al Lotto 2 del nuovo Comando di Polizia Municipale di Sanremo. La questione riguarda le infrastrutture esterne e le aree logistiche, la cui mancata realizzazione renderebbe l’intera struttura inutilizzabile per il trasferimento operativo degli agenti. Il paradosso della separazione tra edificio e logistica. La decisione amministrativa di frazionare l’appalto in due parti distinte — il corpo principale dell’edificio da un lato e le zone accessorie dall’altro — sta creando un nodo gestionale senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, nuovo Comando Polizia: il rischio di una sede inutilizzabile

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Il Comandante della Polizia Municipale di Polla, Andrea Santoro, temporaneamente distaccato al comando del Consiglio Regionale #andreasantoro #comandantepoliziamunicipale #comunedipolla #poliziamunicipalepolla #polla - facebook.com facebook