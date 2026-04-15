Sanità in Basilicata | graduatorie e OSS confermati fino al 2026

In Basilicata, le graduatorie per il settore sanitario e le assunzioni di operatori socio-sanitari sono state confermate fino alla fine del 2026. Questa decisione garantisce la validità delle procedure di reclutamento in corso, evitando interruzioni o scadenze anticipate. La misura riguarda sia le posizioni attualmente aperte sia le future assunzioni, assicurando continuità nel settore sanitario regionale.

La sanità lucana stabilizza le proprie procedure di assunzione garantendo la validità delle graduatorie attuali fino al 31 dicembre 2026. La decisione, cristallizzata nella Legge Regionale del 30 dicembre 2025 legata alla Legge di Stabilità, mette fine alle incertezze che avevano colpito gli idonei del comparto sanitario e degli Operatori Socio Sanitari (OSS). Normativa regionale e certezza per i professionisti sanitari. L’articolo 29 della legge regionale approvata lo scorso 30 dicembre definisce un perimetro temporale preciso per il sistema sanitario della Basilicata. La norma prevede che tutte le graduatorie già in vigore alla data del 31 dicembre 2025 mantengano la loro efficacia operativa fino alla fine del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Basilicata: graduatorie e OSS confermati fino al 2026 Notizie correlate Enaip Arona, selezioni corso Oss: iscrizioni aperte fino al 23 marzoSono state riaperte le iscrizioni alle prove di selezione per il corso di Operatore socio-sanitario (Oss) organizzato da Enaip Arona. Oss Arona: 21 posti, 1000 ore, selezioni fino al 23 marzoLe iscrizioni per il percorso formativo di Operatore Socio-Sanitario a Enaip Arona sono attualmente aperte e rimarranno tali fino al 23 marzo 2026. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Incontro tra Fials Basilicata e idonei OSS: chiesto lo scorrimento immediato della graduatoria; Fials Basilicata incontra Comitato degli idonei al concorso OSS unico regionale, richiesta immediata di scorrimento della graduatoria: report e foto. Incontro tra Fials Basilicata e idonei OSS: chiesto lo scorrimento immediato della graduatoriaFials Basilicata e idonei OSS chiedono lo scorrimento immediato della graduatoria e la proroga fino al 31 dicembre 2026. Annunciata una manifestazione il 5 maggio davanti alla Regione. trmtv.it Salute in Basilicata, Latronico: Ridurre le attese e avvicinare i servizi ai cittadiniL’assessore alla Salute Latronico illustra strategie per ridurre liste d’attesa e migliorare l’accesso alle cure ... trmtv.it Nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci celebriamo la Giornata Nazionale del Made in Italy, che quest’anno richiama il valore delle aree interne. Investire in sanità pubblica, anche veterinaria, significa rafforzare salute, ambiente e biodiversità. #Made x.com Ccnl Sanità, FSI-USAE: “Al via la giostra del rinnovo, ma quasi nessuno si divertirà”: Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del sindacato FSI-ESAE. Prende ufficialmente il via all’Aran, nei prossimi giorni, il confronto per il rinnovo dei contratti della - facebook.com facebook