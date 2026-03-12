Oss Arona | 21 posti 1000 ore selezioni fino al 23 marzo

Le iscrizioni per il corso di Operatore Socio-Sanitario presso Enaip Arona sono aperte e si concluderanno il 23 marzo 2026. Il percorso prevede 21 posti disponibili e un totale di 1000 ore di formazione. Le selezioni per accedere al corso si svolgeranno entro questa data. Il percorso mira a formare figure professionali nel settore socio-sanitario.

Le iscrizioni per il percorso formativo di Operatore Socio-Sanitario a Enaip Arona sono attualmente aperte e rimarranno tali fino al 23 marzo 2026. La selezione avviene tramite prove scritte e colloqui orali, con un incontro informativo obbligatorio fissato per martedì 24 marzo alle 14.30. Il corso prevede una durata totale di 1.000 ore, suddivise tra teoria, stage e esame finale, offrendo la possibilità di ottenere una qualifica professionale riconosciuta nel settore assistenziale piemontese. L'attivazione del progetto dipende dall'approvazione regionale, ma i posti disponibili sono già stati definiti in numero di ventuno. L'urgenza formativa nel tessuto socio-sanitario locale.