Un giovane studente di 13 anni ha messo in atto un gesto di grande coraggio, salvando la vita di una professoressa di francese che era stata accoltellata da un suo coetaneo durante un episodio avvenuto a marzo scorso in provincia di Bergamo. Il ministro dell’istruzione ha premiato l’adolescente, definendolo un esempio di valore e determinazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla scena scolastica locale e sulle azioni di solidarietà tra studenti e insegnanti.

Le ha salvato la vita, difese la professoressa di francese Chiara Mocchi, accoltellata a un suo studente di 13 anni nel marzo scorso a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Il ministro dell’istruzione e del merito Valditara ha voluto incontrare lo studente coraggioso nella sede del ministero. “Volevo ringraziare lo studente che ha tenuto un comportamento molto coraggioso, dimostrando grande senso civico e grande spirito di solidarietà: sono valori che noi dobbiamo incoraggiare a partire dalle nostre scuole, nella società. Lui è stato un esempio”. Quel 25 marzo è scolpito nelle cronache e nel cuore di tutti gli italiani. L’accoltellamento, l’emorragia, i soccorsi, il trasporto in eliambulanza e la paura di non farcela.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salva la prof accoltellata, Valditara premia lo studente eroe: “Sei un esempio di coraggio”

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