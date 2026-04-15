Salò | Run for Telethon
Torna il 19 aprile uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico nazionale: la Salò Run for Telethon. Giunta alla sua 14ª edizione, la 10 km bresciana si conferma una delle gare più ambite, unendo sport e solidarietà nella raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon, impegnata.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
1 Hour Elliptical Cardio | 140 BPM EDM Workout Music Playlist
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Sabato 11 aprile a Salò, Comitato 156 di Futuro Nazionale raccoglie firme e tesseramenti per l’inasprimento del Decreto Sicurezza. #lagodigarda #Salò #politica x.com