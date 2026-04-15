Salice Salentino | autospurgo fuori controllo travolge una casa

Un automezzo destinato al trasporto di liquidi ha travolto il muro di una casa privata a Salice Salentino nella mattina di mercoledì 15 aprile 2026. L’incidente è avvenuto mentre il mezzo si trovava nella zona centrale del paese. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’edificio ha subito danni significativi al muro esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della situazione.

Un mezzo pesante destinato al trasporto di liquidi ha colpito con violenza il muro perimetrale di un’abitazione privata a Salice Salentino, nella mattinata di questo mercoledì 15 aprile 2026. L’incidente è avvenuto mentre l’autospurgo percorreva una delle strade del centro abitato, quando un improvviso cedimento del sistema frenante ha compromesso la guida del veicolo, portandolo a schiantarsi contro la facciata dell’immobile. Il conducente del camion, pur avvertendo il malfunzionamento meccanico mentre si trovava in movimento, ha tentato di reagire cercando di deviare la traiettoria o di arrestare la marcia, ma senza successo. La forza dell’impatto ha causato danni visibili alla muratura della proprietà privata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salice Salentino: autospurgo fuori controllo travolge una casa Escalation di furti a Salice Salentino, firmato il protocollo sul “controllo di vicinato”SALICE SALENTINO – Una preoccupante escalation di furti e tentativi di intrufolarsi nelle case che ha messo in allarme i cittadini di Salice... Cinquant’anni di Doc per il Salice Salentino: marchio e strategia per crescere sui mercatiLECCE – La Denominazione di origine controllata del vino di Salice Salentino taglia il traguardo del mezzo secolo volgendo lo sguardo al punto di...