Sabato al Cantelli | il fascino del pianoforte e l' energia delle percussioni

Sabato 18 aprile alle 17 si terrà un concerto al Conservatorio Cantelli che vedrà protagonisti il pianoforte e le percussioni. L'evento si svolgerà nell'auditorium della struttura e offrirà un programma dedicato a queste due tipologie di strumenti. L’appuntamento fa parte della serie di concerti del sabato organizzati dall’istituzione musicale. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Pianoforte e percussioni in questo nuovo Concerto del Sabato.Sabato 18 aprile, alle 17, l'appuntamento è sul palco dell'auditorium del Conservatorio Cantelli. Prima Gabriele Nesossi, pianoforte, incontrerà Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach e Fryderych Chopin. Quindi Debora Conti.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Novara: al Cantelli un nuovo Concerto del SabatoSabato 31 gennaio, alle 17, sul palco dell'auditorium del conservatorio Giorgio Damjanic, trombone, e Valeria Aiazzi, pianoforte, porteranno le...