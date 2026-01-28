Novara | al Cantelli un nuovo Concerto del Sabato

Sabato 31 gennaio al Cantelli di Novara va in scena un nuovo concerto del Sabato. Alle 17, sul palco dell'auditorium del conservatorio Giorgio Damjanic, suonano il trombonista Giorgio Damjanic e la pianista Valeria Aiazzi. Suoneranno brani di Eugène Bozza e Launny Grøndahl, tra cui la Ballade e il Concerto per trombone.

Sabato 31 gennaio, alle 17, sul palco dell'auditorium del conservatorio Giorgio Damjanic, trombone, e Valeria Aiazzi, pianoforte, porteranno le musiche di Eugène Bozza (Ballade) e Launny Grøndahl (Concerto per trombone). Seconda parte invece per arpe, in Quintetto (Francesco Andorno, Irene Furno, Marco Negro, Beatrice Rossolato, Valentina Ponte) con una sequela di composizioni e trascrizioni di Bach, Luigi Castellaci, Vivaldi, Marcel Grandjany, Henriette Renié, Respighi, Granados, Mendelssohn, Mykola Leontovyc, Nancy Gustavson.

