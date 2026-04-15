Un dirigente ha commentato il modo in cui la squadra ha ottenuto la vittoria nel match contro il Como, affermando che il risultato è stato raggiunto con un certo stile di gioco. Ha sottolineato che il comportamento dei nerazzurri in campo è stato coerente con le precedenti prestazioni e ha commentato l’approccio utilizzato durante la partita, senza fare confronti specifici o approfondimenti sui dettagli tecnici.

Inter News 24 Sabatini su Como Inter: «I nerazzurri vincono così! Non vedo differenze con.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il dibattito calcistico italiano si infiamma dopo l’ultimo turno di campionato, con l’Inter che continua a correre spedita verso il traguardo più ambito. Durante l’ultima puntata del podcast “Incudine e Martello”, condotto insieme allo storico giornalista Carlo Pellegatti, l’opinionista Sandro Sabatini ha analizzato con estrema lucidità la recente prestazione dei nerazzurri contro il Como, sottolineando l’importanza tattica e mentale di questo successo. La gestione di Cristian Chivu e il fattore gruppo. Secondo Sabatini, il merito principale di questa marcia trionfale va attribuito a Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com

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