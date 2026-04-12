Como-Inter 3-4 i nerazzurri vincono in rimonta

Nella partita della 32ª giornata di Serie A, l’Inter di Cristian Chivu ha vinto in rimonta contro il Como, con il risultato di 4-3. La sfida si è disputata in trasferta, e i nerazzurri sono riusciti a ribaltare un risultato sfavorevole, portando a casa i tre punti. La partita è terminata con un risultato combattuto e ricco di emozioni, con i gol che sono arrivati entrambi nel corso del secondo tempo.

L’Inter di Cristian Chivu si impone per 4-3 in rimonta in casa del Como, nel posticipo della 32esima giornata di Serie A. Le reti di Alex Valle al 36?, di Nico Paz al 45?, di Thuram al 46? e al 49?, di Dumfries al 59? e al 72?, di Da Cunha all’89’ su rigore. Un poker che può valere lo scudetto. L’Inter vola a +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine. Partita dai due volti quella dei nerazzurri: passiva in avvio e sotto per 2-0, poi a cavallo tra primo e secondo tempo si scatena ribaltando i lariani grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries. Per il centravanti francese sono dieci i gol in questo campionato, questa volta l’assenza di Lautaro non si è fatta sentire.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Como-Inter 3-4, i nerazzurri vincono in rimonta Leggi anche: Como - Inter: dopo la doppia rimonta di Thuram per i nerazzurri arriva la doppietta di Dumfries Inter-Juventus 3-2: i nerazzurri vincono tra le polemicheL’Inter batte 3-2 la Juventus nel Derby d’Italia valido per la venticinquesima giornata di Serie A.