Ruspe in azione in un' area protetta denunciate tre persone per disastro ambientale

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Caltagirone, con l’aiuto dei volontari della guardia rurale ausiliaria, per aver effettuato lavori con ruspe in un’area protetta. I dettagli indicano che le attività sono state svolte senza autorizzazione, causando presumibilmente danni all’ambiente. Le forze dell’ordine hanno identificato e segnalato i tre individui, di età compresa tra i 36 e i 71 anni, coinvolti nell’episodio.

I carabinieri di Caltagirone, con il supporto dei volontari del nucleo operativo guardia rurale ausiliaria, associazione di volontari impegnata in attività di monitoraggio e tutela ambientale in affiancamento alle forze dell’ordine, hanno individuato e denunciato tre persone di 63, 36 e 71 anni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Pista bituminata abusiva su area vincolata: tre persone denunciateTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo... Leggi anche: Ruspe in azione a Torre Carnosa: l'area diventerà il 'giardino sul mare' di Costa Sud Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Risanamento Messina: ruspe in azione all’Ariella, via Taormina ed Ex Lavatoio; In azione le ruspe; Addio all'ex Fiera di Roma: demoliti i fabbricati. Le tappe del cantiere dalle ruspe alla Città della Gioia; Ex distributore Esso. Dopo lo sgombero arrivano le ruspe. Ruspe in azione: in corso lavori di modifica al tratto di via degli Olivi realizzato con il PNRR dove i pullman dell’Esercito rimanevano bloccatiSono trascorsi appena tre giorni dall’articolo pubblicato da Rietinvetrina inerente le modifiche in via degli Olivi, viale Matteucci e via Borsellino, con problemi alla viabilità (LEGGI), legati all’i ... rietinvetrina.it Risanamento Messina: ruspe in azione all’Ariella, via Taormina ed Ex LavatoioIl Bollettino del 10 aprile 2026 della Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ed i cui uffici sono diretti dal sub commissario Santi Trovato riguarda le demolizio ... ilsicilia.it Le ruspe hanno abbattuto gli stabilimenti dedicati per oltre 100 anni alla produzione di pasta - facebook.com facebook In azione le ruspe x.com