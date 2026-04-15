Ruspe in azione in un' area protetta denunciate tre persone per disastro ambientale

Da cataniatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Caltagirone, con l’aiuto dei volontari della guardia rurale ausiliaria, per aver effettuato lavori con ruspe in un’area protetta. I dettagli indicano che le attività sono state svolte senza autorizzazione, causando presumibilmente danni all’ambiente. Le forze dell’ordine hanno identificato e segnalato i tre individui, di età compresa tra i 36 e i 71 anni, coinvolti nell’episodio.

I carabinieri di Caltagirone, con il supporto dei volontari del nucleo operativo guardia rurale ausiliaria, associazione di volontari impegnata in attività di monitoraggio e tutela ambientale in affiancamento alle forze dell’ordine, hanno individuato e denunciato tre persone di 63, 36 e 71 anni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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