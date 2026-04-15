Ruggeri eroe dell’Atlético che elimina il Barcellona | un bergamasco torna in semifinale di Champions

Un calciatore bergamasco ha contribuito alla vittoria della sua squadra eliminando il Barcellona nei quarti di finale di Champions League. Durante la partita, ha subito una gomitata da Gavi, che gli ha provocato una ferita in testa e sei punti di sutura. La sua prestazione ha aiutato la squadra a raggiungere le semifinali della competizione europea.

Ha finito la partita con una ferita in testa e 6 punti di sutura dopo una gomitata ricevuta da Gavi ad un quarto d’ora dalla fine. Ma non ha certo pensato di mollare, e infatti è rimasto in campo fino al triplice fischio, con un turbante in testa, da eroe dell’Atlético Madrid e di un Metropolitano che ribolliva di entusiasmo e passione. Matteo Ruggeri da Zogno è in semifinale di Champions League, completando insieme ai Colchoneros l’impresa iniziata una settimana fa vincendo a casa del Barcellona. Nel match di ritorno è arrivata una sconfitta, ma di quelle dolci, perchè l’1-2 finale unito allo 0-2 dell’andata vale un 3-2 complessivo per l’Atlético, che passa il turno, mandando a casa i blaugrana come è anche successo in Coppa del Re nelle scorse settimane.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ruggeri travolge Yamal: l’eroe che porta l’Atletico in semifinaleIl traguardo raggiunto dall’Atletico nelle semifinali di Champions League trova un protagonista fondamentale in Matteo Ruggeri, che ha guidato la...

Atletico Madrid in semifinale di Champions: sfida pazzesca col Barcellona che vince, ma non bastaL'Atletico Madrid è in semifinale di Champions al termine di una partita pazzesca giocata nei quarti di ritorno contro il Barcellona.

Temi più discussi: Atletico Madrid, Ruggeri: Dobbiamo essere orgogliosi. Nazionale? Il ct ha fatto le sue scelte; L'Atletico Madrid parla bergamasco: Ruggeri, Lookman e Musso schiantano il Barcellona e volano in semifinale; Ruggeri travolge Yamal | l’eroe che porta l’Atletico in semifinale; Il miracolo Colchoneros porta la firma di Musso: Lookman decisivo e Ruggeri perfetto, ora la Coppa.

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Sembra l’Atalanta, ma è l’Atlético Madrid: Ruggeri, Musso e Lookman protagonisti contro il BarcellonaL’esterno di Zogno offre il cross per il gol del 2-0 di Sørloth, il portiere argentino tiene la porta inviolata con 7 parate decisive. Un’ora in campo anche per il nigeriano ... bergamonews.it

E ora, cari ascoltatori di Radio Nonsolosuoni, immergiamoci nella straordinaria vita e carriera di un'icona della musica italiana: Enrico Ruggeri. Nato a Milano il 5 giugno 1957, Ruggeri è molto più di un semplice cantautore. È un artista poliedrico che ha saput - facebook.com facebook