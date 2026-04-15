L’Italia di rugby femminile si prepara ad affrontare l’Irlanda a Galway, con la partita prevista per sabato 18 aprile alle 18. L’incontro fa parte del torneo Sei Nazioni femminile e rappresenta un momento importante per la squadra italiana nel percorso competitivamente. La sfida si svolge in un contesto di alta tensione e determinazione da parte di entrambe le formazioni.

L’Italia si prepara ad affrontare una sfida cruciale per il proprio percorso nel Sei Nazioni femminile, con un impegno esterno fissato per sabato 18 aprile alle ore 18.40. Le azzurre, guidate dal tecnico Fabio Roselli, saranno ospiti dell’Irlanda presso lo storico The Sportsground di Galway, in un match che segna la chiusura del secondo turno del torneo. La gestione del gruppo e l’integrazione tattica di Roselli. Dopo l’esordio contro le francesi, la selezione tecnica italiana ha scelto di puntare su un rinforzo qualitativo per gestire le complessità della sfida irlandese. Il mister Roselli ha infatti convocato nel gruppo di 30 giocatrici due profili con esperienza specifica: Michela Sillari, nota per la sua visione di gioco, e Giulia Cavina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugby, l’Italia sfida l’Irlanda a Galway: il rilancio di Roselli

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