Romito | Limiti di velocità telecamere spazi per la sosta e le inversioni di marcia | il piano in vista dell' estate

È stato confermato il divieto di transito fino a dicembre per i mezzi di peso superiore a una certa soglia sulla strada di Romito. Inoltre, sono stati pianificati interventi riguardanti limiti di velocità, installazione di telecamere, spazi dedicati alla sosta e inversioni di marcia, in vista della stagione estiva. Queste misure sono state annunciate come parte di un piano per regolare il traffico e migliorare la sicurezza lungo la via.