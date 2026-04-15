Romito | Limiti di velocità telecamere spazi per la sosta e le inversioni di marcia | il piano in vista dell' estate
È stato confermato il divieto di transito fino a dicembre per i mezzi di peso superiore a una certa soglia sulla strada di Romito. Inoltre, sono stati pianificati interventi riguardanti limiti di velocità, installazione di telecamere, spazi dedicati alla sosta e inversioni di marcia, in vista della stagione estiva. Queste misure sono state annunciate come parte di un piano per regolare il traffico e migliorare la sicurezza lungo la via.
Conferma del divieto di transito per i mezzi pensati fino a dicembre oltre a uno specifico piano in vista dell'estate. Queste le decisioni riguardanti il Romito, nel tratto compreso tra Montenero (Maroccone) e Chioma, che sono state prese al termine del tavolo tecnico che si è svolto in.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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