Romaeuropa Festival | 41ª edizione

Si è aperta a Roma la 41ª edizione del Romaeuropa Festival, con un evento presso Villa Almone, residenza dell’Ambasciatore della Repubblica Federale di... La manifestazione si svolge nel centro storico e prevede una serie di spettacoli e performance artistiche distribuite in diversi luoghi della città. La rassegna include compagnie italiane e internazionali, con un programma ricco di proposte teatrali, di danza e musica.

Presentato a Roma presso Villa Almone (residenza dell’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania) lo spazio internazionale ed europeo di incontro, visione e immaginazione condivisa, il Romaeuropa Festival, diretto da Fabrizio Grifasi, che torna dall’8 settembre al 15 novembre con la sua 41ª edizione, rinnovando la propria vocazione a fare delle arti contemporanee un luogo di relazione, ascolto e attraversamento del presente. Fin dalla sua fondazione, il Festival si configura come un grande laboratorio in cui musica, danza, teatro, creazione digitale, progettualità trasversali e percorsi dedicati all’infanzia si intrecciano dando forma a un’esperienza collettiva.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Picinisco, Pastorizia in festival edizione invernaleIl 28 febbraio e il 1 marzo appuntamento a Picinisco con l'edizione invernale di Pastorizia in Festival ed il concorso caseario Pascolo e alpeggio... Sangiovese Festival: così l'edizione 2026Il Sangiovese Festival torna a San Giovanni Valdarno il 18 e 19 aprile, confermandosi come uno degli eventi di riferimento della primavera valdarnese... Contenuti di approfondimento Romaeuropa Festival: 41ª edizionePresentato a Roma lo spazio internazionale ed europeo di incontro, visione e immaginazione condivisa, il Romaeuropa Festival, diretto da Fabrizio Grifasi, che torna dall’8 settembre al 15 novembre ... funweek.it Presentato il 41°esimo Romaeuropa Festival in programma dall’8 settembre al 15 novembreSpazio internazionale ed europeo di incontro, visione e immaginazione condivisa, il Romaeuropa Festival, diretto da Fabrizio Grifasi, torna dall’8 settem ... fourzine.it