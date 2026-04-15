In vista di una possibile operazione di mercato, un club italiano si prepara a offrire circa 30 milioni di euro per un attaccante di un’altra squadra. La trattativa coinvolge anche un altro grande club, che ha espresso interesse per il giocatore. La decisione definitiva ancora non è stata presa, mentre le trattative tra le parti sono in corso. La situazione resta in evoluzione, senza conferme ufficiali o annunci ufficiali.

La rivoluzione a Trigoria non aspetta il verdetto del campo, né la conferma definitiva del management. Nonostante una posizione ancora sub iudice, Frederic Massara sta agendo da architetto plenipotenziario per conto dei Friedkin, muovendo le pedine di un mercato che si preannuncia come un vero e proprio smantellamento e ricostruzione. Mentre la proprietà ha imposto il congelamento dei rinnovi fino a giugno, mettendo di fatto in stand-by i destini di senatori come Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala ed El Shaarawy, il Direttore Sportivo sta già ridisegnando l’attacco. L’obiettivo numero uno per il reparto avanzato è Keinan Davis, il trascinatore dell’ Udinese che con 10 gol in Serie A ha visto schizzare la sua valutazione a 30 milioni di euro.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Massara sfida la Juve per Davis: pronti 30 milioni per l’attacco

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