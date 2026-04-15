La Roma ha annunciato i dettagli per la partita contro la Fiorentina, prevista nel fine settimana del 2-3 maggio. La stagione della squadra si avvicina alla fase decisiva e il match si svolgerà all’Olimpico, dove i tifosi potranno riempire gli spalti. La richiesta di biglietti è aumentata in vista di questa sfida, che rappresenta un passaggio fondamentale nel cammino verso la qualificazione in Champions League.

La stagione della Roma entra nella sua fase più calda. Il calore dell’Olimpico non può mancare. Mentre l’obiettivo Champions League è fisso il club annuncia tutti i dettagli per il match contro la Fiorentina in programma nel weekend del 2-3 maggio. Penultima gara casalinga del campionato, appuntamento importantissimo per la classifica finale. La società ha scelto di organizzare la vendita dei biglietti attraverso un’ unica fase di vendita, che avrà inizio ufficialmente giovedì 16 aprile alle ore 12:00. I tifosi che vorranno sostenere la Roma allo stadio avranno la possibilità di acquistare i biglietti unicamente tramite la pagina ufficiale del club.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina: caccia al biglietto per il rush finale Champions

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