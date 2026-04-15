Dopo la vittoria contro il Pisa, la Roma si prepara ad affrontare l'Atalanta nell'ultimo impegno prima delle partite decisive per la qualificazione in Champions League. La squadra ha mantenuto il limite delle big, confermando la posizione in classifica senza ulteriori variazioni. L'incontro con l’Atalanta rappresenta una sfida importante, mentre la formazione si concentra sulla preparazione e sui punti necessari per consolidare la propria posizione.

La vittoria contro il Pisa ha ridato ossigeno alla Roma, ma non ha cambiato la domanda che accompagna tutta la stagione: quanto vale davvero questa squadra quando il livello si alza? A rendere il momento ancora più delicato è anche il clima che si respira a Trigoria, tra tensione societarie e incertezza sul futuro. In un contesto cosi, il campo torna ad avere un peso ancora più grande: le risposte, ora,devono arrivare da li. Nel corso della stagione, uno dei temi più evidenti della Roma è stato il rendimento negli scontri diretti. Un dato che racconta molto più della classifica e che evidenzia un limite ancora non superato: quando il livello si alza, la squadra fa fatica a imporsi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, contro le big il limite resta: Atalanta ultimo esame per la Champions

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