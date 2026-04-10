Juventus esame ad alta quota a Bergamo | contro l’Atalanta sfida chiave per la Champions

Sabato 11 aprile alle 20:45, la Juventus scende in campo contro l’Atalanta nella 32ª giornata di Serie A, partita che si svolge al New Balance Arena di Bergamo. La sfida rappresenta un momento importante per la corsa alla qualificazione in Champions League, con le due squadre impegnate in una fase decisiva del campionato. La partita si gioca in un contesto di grande attesa e tensione.

La Juventus è attesa da un banco di prova cruciale nella corsa in campionato: sabato 11 aprile alle ore 20:45, al New Balance Arena, i bianconeri affrontano l’Atalanta nella 32ª giornata di Serie A 202526. Una sfida delicata, contro una delle squadre più in forma del momento, che arriva in un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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