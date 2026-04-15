All’Olimpico di Roma si radunano circa 60.000 spettatori per il match tra la squadra di casa e l’Atalanta, un incontro che potrebbe decidere le sorti della qualificazione in Champions League. L’atmosfera è molto intensa e carica di aspettative, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni, che si contendono punti fondamentali in classifica.

L’ Olimpico si trasforma in una polveriera emotiva mentre la Roma si prepara a ospitare l’ Atalanta in quello che è, a tutti gli effetti, il regolamento di conti definitivo per Gian Piero Gasperini. Sabato sera non sarà solo una partita: è il crocevia di una stagione vissuta sul filo del rasoio, con il 79° sold out dell’era Friedkin ormai a un passo e una posta in palio che scotta. Vincere significa dare sostanza all’inseguimento su Juventus e Como, ma soprattutto assestare il colpo di grazia alle ambizioni europee della squadra di Palladino. La tensione a Trigoria è palpabile, figlia di una classifica che non perdona e di un regolamento che tiene i tifosi col fiato sospeso: attualmente sesta, la Roma rischierebbe di scivolare in Conference League se la Coppa Italia finisse nelle mani di Lazio o Atalanta.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, febbre Olimpico: 60 mila per il match point Champions

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