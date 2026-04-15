Roma-Atalanta a Marcenaro | il fischietto del tabù Olimpico che scotta

Matteo Marcenaro, arbitro di Genova, è stato assegnato alla partita tra Roma e Atalanta, in programma alla 33esima giornata di Serie A. La sua designazione ha suscitato attenzione tra i tifosi giallorossi, considerando il suo passato legato a incontri precedenti. La sfida si svolge in un momento di grande attesa per le squadre coinvolte, con la qualificazione in Champions League ancora da definire.

Matteo Marcenaro torna all’ Olimpico per Roma-Atalanta, e per i giallorossi non è un nome qualunque. La designazione del fischietto di Genova per la sfida della 33esima giornata di Serie A solleva un velo di apparente serenità statistica su un match che, invece, ribolle di tensioni Champions. Con lui in campo, la Roma ha costruito un fortino d’acciaio tra le mura amiche: zero gol subiti nelle gare casalinghe sotto la sua direzione. Un dato che sembra blindare la porta di Svilar, ma che nasconde le cicatrici di un passato recente ancora apertissimo. Il bilancio complessivo parla di 4 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta nei sette incroci tra il club capitolino e l’arbitro ligure.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Atalanta a Marcenaro: il fischietto del “tabù” Olimpico che scotta Atalanta - Roma. Il commento zampato Notizie correlate Leggi anche: Roma-Cagliari a Marcenaro: l’arbitro dei precedenti d’oro all’Olimpico ritrova il tabù sardo Arbitro Roma Juve, designato il fischietto del match. Chi è stato scelto per lo scontro diretto dell’OlimpicoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le pagelle degli arbitri: Marcenaro 5, quanti dubbi a Roma. Abisso 5, cartellini ballerini...; SERIE A - Inter-Cagliari, arbitra Marchetti, Roma-Atalanta a Marcenaro; Roma, settimana decisiva per Gasperini: Champions e futuro appesi alla scelta dei Friedkin; Roma, Gasperini chiama Friedkin: rottura totale con Ranieri e Massara, il futuro si decide ora. Calcio, Serie A, arbitri: Marcenaro per Roma-AtalantaRoma, 15 apr. (askanews) – Ufficializzate le designazioni arbitrali per la 33^ giornata di Serie A, con gare distribuite tra venerdì e lunedì. Spiccano le scelte per i big match, con Maurizio Mariani ... askanews.it Roma-Atalanta a Marcenaro. Fu lui l’arbitro del disastro di VeronaMarcenaro arbitrerà Roma-Atalanta. Per i giallorossi precedenti positivi con il fischietto ligure, ma la gara al ... siamolaroma.it Sensazioni per ROMA-ATALANTA - facebook.com facebook Serie A, arbitri della 32^ giornata: Roma-Atalanta a Marcenaro, Napoli-Lazio a Zufferli #SkySport #SkySerieA x.com