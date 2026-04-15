Roberto Bolle sul Lago di Como gita in Maserati all' Alpe di Colonno

Sul Lago di Como, un noto ballerino ha trascorso una giornata visitando l'Alpe di Colonno a bordo di una Maserati. La zona è caratterizzata da paesaggi spettacolari che si rinnovano con l’arrivo della primavera, regalando scenari sempre diversi e affascinanti. La gita si è svolta in un contesto di relax, tra viste panoramiche e una vettura di lusso.

Panorami mozzafiato ai quali non ci si abitua mai. L'incanto della primavera offre poi in questa stagione nuove magiche visioni. Alle quali non ha resistiti nemmeno una star internazionale della danza classica come Roberto Bolle, che nei giorni scorsi ha postato su Instagram alcuni scatti.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: "Arona... Che bolle": un week end di degustazioni sul Lago Maggiore Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roberto Bolle sul Lago di Como, gita in Maserati all'Alpe di Colonno; Il Gala Roberto Bolle and Friends arriva al LAC Lugano; Verona, nel 2027 il ritorno della danza in Arena con Romeo e Giulietta di Prokovief. A Roberto Bolle la laurea honoris causa all’Università di FirenzeFirenze, 27 ottobre 2025 – Firenze rende omaggio al talento, alla bellezza e alla forza comunicativa della danza. Martedì 28 ottobre l’Università di Firenze conferirà la laurea magistrale honoris ... lanazione.it Roberto Bolle: Carla Fracci ballò con le Kessler, Nureyev con i Muppets. Io porto la danza fuori dai teatri: bello stupire gli snobMilano – Ma va’ a capire perché si vive se non si balla. Come canta Dargen D’Amico. Quindi niente scuse. Anche perché sta tornando OnDance, dal 3 al 7 settembre all’Arco della Pace. Ottava edizione. ilgiorno.it - 3 giorni alla prossima tappa del Gala Roberto Bolle and Friends LAC, Lugano; 18-19 aprile 2026 Tra i meravigliosi brani di repertorio proposti, Roberto Bolle porterà in scena l'iconico passo a due da Le Parc di Angelin Preljocaj insieme alla prima ball - facebook.com facebook