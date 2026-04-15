Ritrovato senza vita Fabio Locatelli il 27enne scomparso da giorni in Brianza

Il corpo di Fabio Locatelli, 27 anni, è stato rinvenuto senza vita in Brianza. Il giovane di Mezzago era scomparso venerdì 10 aprile, e oggi, 15 aprile, è stata avviata una nuova operazione di ricerca condotta dai vigili del fuoco, partendo da via Brasca 5. La scomparsa aveva generato apprensione nella zona, e le ricerche si erano intensificate nelle ultime ore.

È stato ritrovato senza vita Fabio Locatelli, 27enne di Mezzago scomparso venerdì 10 aprile e per il quale oggi, 15 aprile, era stata organizzata una nuova ricerca da parte dell'Unità di comando locale dei vigili del fuoco partendo da via Brasca 5. A darne l'annuncio via social è stata la.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Ritrovato morto il 27enne Fabio Locatelli scomparso da Mezzago in Brianza 5 giorni faIl corpo del giovane è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 15 aprile, a cinque giorni di distanza dalla denuncia della sua scomparsa, avvenuta a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ritrovato senza vita Fabio Locatelli, il 27enne scomparso da giorni in Brianza; Mezzago, trovato senza vita nell’Adda il 27enne scomparso; Paderno. Ritrovato senza vita nell’Adda il 27enne scomparso da Mezzago; Mezzago, anche l’elicottero Drago e i droni in volo per cercare Fabio Locatelli. Mezzago, ritrovato senza vita il ragazzo 27enne scomparso venerdìDopo giorni di ansia e speranza, la comunità di Mezzago piange la perdita del giovane di 27 anni scomparso venerdì scorso. Il corpo senza vita di Fabio Locatelli è stato rinvenuto oggi nel fiume Adda, ... monza-news.it Paderno. Ritrovato senza vita nell’Adda il 27enne scomparso da MezzagoNella giornata di oggi le ricerche di Fabio Locatelli si erano spostate nella zona del Ponte San Michele Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e messo a disposizione alle a ... lecconotizie.com Mezzago, trovato nell’Adda il corpo del 27enne scomparso: si chiudono le ricerche Si è conclusa nel modo più drammatico la scomparsa di Fabio Locatelli, 27 anni, di Mezzago. Nel pomeriggio i sommozzatori hanno rinvenuto il corpo del giovane nelle acq - facebook.com facebook