Ritrovato senza vita Fabio Locatelli il 27enne scomparso da giorni in Brianza

Da monzatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo di Fabio Locatelli, 27 anni, è stato rinvenuto senza vita in Brianza. Il giovane di Mezzago era scomparso venerdì 10 aprile, e oggi, 15 aprile, è stata avviata una nuova operazione di ricerca condotta dai vigili del fuoco, partendo da via Brasca 5. La scomparsa aveva generato apprensione nella zona, e le ricerche si erano intensificate nelle ultime ore.

È stato ritrovato senza vita Fabio Locatelli, 27enne di Mezzago scomparso venerdì 10 aprile e per il quale oggi, 15 aprile, era stata organizzata una nuova ricerca da parte dell'Unità di comando locale dei vigili del fuoco partendo da via Brasca 5. A darne l'annuncio via social è stata la.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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