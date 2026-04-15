Ritorno dei Cesaroni | successo da record e web spaccato tra fan

Ieri sera, il ritorno della serie ambientata nella zona della Garbatella ha attirato un vasto pubblico su Canale 5, registrando numeri record di ascolti. La serie, che vede protagonista un gruppo di amici e famiglie, ha diviso i fan sui social network, con commenti sia di entusiasmo che di critiche. La prima puntata ha mostrato scene inedite e ha riproposto alcuni personaggi storici, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori.

Il ritorno della saga della Garbatella su Canale 5 ha scosso l’audience televisiva ieri sera, portando davanti allo schermo 3.486.000 spettatori. Il debutto della nuova stagione, avvenuto dopo un intervallo di 12 anni dall’ultimo capitolo e a due decenni dalla nascita del format, ha generato uno share del 22.6%, innescando una reazione polarizzata tra il pubblico digitale. Nostalgia e critiche: la frattura del web. Le piattaforme social hanno reagito immediatamente al rilancio della serie, trasformandosi in un campo di battaglia tra generazioni diverse. Da una parte, chi ha vissuto l’infanzia con la famiglia della Garbatella ha espresso un profondo senso di emozione per il recupero di quel legame affettivo a distanza di 20 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritorno dei Cesaroni: successo da record e web spaccato tra fan Leggi anche: Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari Leggi anche: Dall’omaggio a Fassari ai grandi assenti, il ritorno dei Cesaroni divide i fan sui social