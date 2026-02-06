La crisi dei giocattoli colpisce anche il negozio Hamleys di Orio al Serio. La storica catena di giocattoli ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività nei negozi italiani, lasciando aperto il punto vendita di Orio. La decisione arriva pochi mesi dopo il tracollo di altri grandi marchi, mentre i clienti si chiedono quanto durerà questa fase di incertezza.

LO STORE. Hamleys, il marchio di giocattoli più antico al mondo, ha temporaneamente sospeso l’attività dei negozi italiani. La catena, fondata a Londra nel 1760, martedì ha abbassato le saracinesche dei punti vendita di Milano, Roma e di quello all’interno di Oriocenter, mettendo in allarme i dipendenti. Nel negozio orobico, inaugurato a luglio 2024, lavora una decina di persone, che oggi - 6 febbraio - incontrerà la Filcams-Cgil per cercare di capire le prospettive. Pare proprio destinato a calare il sipario sul colosso britannico, che vanta un fatturato superiore a 50 milioni di sterline, fornitore ufficiale anche degli eredi al trono di casa Windsor. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Crisi dei giocattoli: giù le saracinesche dei negozi Hamleys anche a Orio

Hamleys chiude anche il negozio di Milano, considerato il più bello del mondo.

Le ultime analisi sul commercio al dettaglio in Italia evidenziano un andamento complesso, con un calo delle aperture di negozi tradizionali e una crescita delle vendite online e delle grandi catene.

