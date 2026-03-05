In un procedimento giudiziario riguardante un ente pubblico, è stato emesso un verdetto di condanna con l’obbligo di versare 300 mila euro. Il caso riguarda accuse di truffa e peculato, con l’accusa di aver causato danni all’immagine dell’amministrazione. Il reato di peculato, previsto tra i delitti contro la pubblica amministrazione, è stato il focus principale del procedimento.

Il reato di peculato rientra tra i delitti contro la pubblica amministrazione idonei a fondare l’azione per danno all’immagine. In questo caso " la reiterazione pluriennale delle condotte, l’entità delle somme distratte e la destinazione delle risorse a servizi educativi e sociali hanno determinato una lesione grave e oggettivamente percepibile della credibilità dell’ente locale", scrive la Corte di Conti nel procedimento a carico di Alberto Romei, 61 anni, ai fini del risarcimento del danno all’immagine in favore del Comune di Cascina. E’il troncone davanti alla magistratura contabile di una vicenda che sul profilo penale è stata chiusa da tempo per truffa aggravata e peculato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso truffa e peculato in Comune. Condannato a pagare 300mila euro

